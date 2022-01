Fratoianni: "Salvini dice panzane sul nucleare pur di non parlare dei disastri della Lega al governo"

globalist

6 Gennaio 2022

Salvini torna a gamba tesa sul nucleare, ormai unico argomento in cui può fingere una parvenza di opposizione a Mario Draghi. Tanto da chiamare in causa lo stesso premier, scrivendo: “Asse Pd 5Stelle per frenare lo sviluppo del Paese e far pagare agli italiani le bollette più care d’Europa. I reattori attivi nel mondo sono ormai ben 542, oltre 100 solo in Europa, oltre 50 solo in Francia. Draghi con chi sta? Col passato o col futuro?”.

Pronta la risposta di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana: “Salvini poveretto pur di non parlare dei disastri che combina la Lega al governo – dall’intralciare tutte le misure utili contro il virus al menefreghismo sulle tante crisi occupazionali nel Paese – insiste con le sue panzane per il ritorno al nucleare. Un’Energia rischiosa, dannosa, non utile (se non a qualche lobbista interessato)”

“Piuttosto dopo il pronunciamento del segretario del Pd, il governo si dovrebbe dare una mossa – conclude Fratoianni – impedendo a Cingolani di fare ulteriori danni all’Italia”.