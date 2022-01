Le associazioni antifasciste e della Resistenza ringraziano il Presidente Mattarella: "Il prossimo segua il suo esempio”

globalist

4 Gennaio 2022

La presenza di Mattarella al Colle è ormai agli sgoccioli data la scadenza del mandato per i suoi 7 anni da Capo di Stato: il Forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza ha inviato un caloroso saluto al Presidente della Repubblica ringraziandolo per la strenua difesa della Costituzione repubblicana nei sette anni del suo mandato.

Il Forum fa appello ai parlamentari e agli altri grandi elettori che saranno convocati per la elezione del nuovo Presidente, affinché il loro voto si orienti su una persona che sappia essere ugualmente garante dei valori della Carta costituzionale.

La Costituzione italiana è dichiaratamente antifascista non solo e non tanto per quanto previsto dalla Dodicesima disposizione transitoria che vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”, quanto perché ogni suo principio fondamentale è l’esatta antitesi della teoria e della pratica del fascismo.

Per questo motivo il nuovo Presidente della Repubblica dovrà essere scelto tra le personalità che si riconoscono pienamente e senza riserve in tali valori di democrazia, libertà, giustizia sociale, solidarietà, pace.

4 gennaio 2022

Il Forum delle Associazioni antifasciste e della Resistenza:

Anpi – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Aicvas – Associazione Italiani Combattenti Volontari Antifascisti in Spagna

Aned – Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti

Anei – Associazione Nazionale Ex Internati

Anfim – Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri

Anpc – Associazione Nazionale Partigiani Cristiani

Anppia – Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti

Anrp – Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia

Fiap – Federazione Italiana Associazioni Partigiane

Fivl – Federazione Italiana Volontari della Libertà