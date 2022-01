Patuanelli (M5s): "Draghi resti a palazzo Chigi per il Quirinale ci vuole una donna"

globalist

3 Gennaio 2022

Dopo il nome di Berlusconi, senza ombra di dubbio il più altisonant tra i candidati c’è chi vedrebbe molto bene una donna alla guida del Paese. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, esponente del Movimento 5 Stelle.

Il profilo giusto per il Quirinale? “Serve una persona con altissime qualità etiche e istituzionali. Per il M5S è giunta l’ora di un profilo femminile e l’obiettivo è un’ampia convergenza”.

Per Patuanelli è necessario che il premier Mario Draghi resti alla guida del governo: “Aver raggiunto tutti gli obiettivi del Pnrr, continuato a gestire la pandemia, fatto una legge di bilancio per rendere strutturale il rimbalzo”, ha spiegato il ministro, “sono elementi positivi. Draghi deve continuare fino a fine legislatura proprio per questo. Ciò detto, la crisi innescata da Renzi al buio è stata una follia: il M5S esprimeva il premier precedente, ovvio non essere entusiasti del cambio. Ma abbiamo accolto l’appello di Mattarella con senso di responsabilità”.