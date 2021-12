Meloni e Belpietro e la folle unione contro Speranza: "Di danni ne ha fatti già troppi, dimissioni"

globalist

29 Dicembre 2021

Giorgia Meloni insiste a trattare il Covid come un’entità che risponde ai capricci di Roberto Speranza, ormai nemico numero uno di Fratelli d’Italia e ossessione privata della leader, come un tempo lo era il blocco navale.

Su twitter, Meloni condivide il pensiero del direttore de La Verità Maurizio Belpietro, che scrive: “Oggi il Governo si riunisce per decidere nuove misure di contenimento dell’epidemia, ma la mia sensazione è che gli unici da contenere siano Roberto Speranza e i suoi consiglieri. Di danni ne hanno già fatti troppi, altri ce li risparmino. È in arrivo un anno nuovo e se ci portasse un ministro nuovo, almeno avremmo un motivo per festeggiare”.

Bene dice il direttore Belpietro: il Ministro della Salute Speranza ha fallito nel fronteggiare la pandemia. Questo sarebbe il “Governo dei migliori”? pic.twitter.com/htZAqCF4Mf — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) December 29, 2021

“Questo sarebbe il Governo dei Migliori?” chiede Meloni che non perde occasione per fare del becero populismo, facendo passare il messaggio che la gestione italiana della pandemia sia stata pessima quando è comprovata essere una delle più efficaci d’Europa. Basti guardare ai numeri degli altri paesi per rendersene conto.