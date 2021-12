L'ipotesi di La Russa: "Berlusconi punta al Quirinale, potrebbe fare un appello a Pd e M5s"

globalist

24 Dicembre 2021

Preroll

Fratelli d’Italia scioglie le riserve e lo fa per bocca di Ignazio La Russa: “Se Silvio Berlusconi avanzerà la sua candidatura, noi lo voteremo. Noi di Fratelli d’Italia se diciamo una cosa poi la facciamo, spero che questo valga per tutti. Ecco perché chiediamo che questa fase importantissima sia anche la cartina al tornasole per il centrodestra: dobbiamo muoverci uniti e compatti in tutte le fasi, non ognuno per i fatti suoi. Se non fosse così avremmo seri dubbi sul futuro del centrodestra”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Draghi in pratica si è candidato al Quirinale e ha auspicato che la legislatura vada avanti con chiunque – spiega La Russa – C’è quindi un’ipotesi di Draghi al Quirinale, una di Draghi a palazzo Chigi e una in cui Draghi non sta né al Colle né al governo. Non è obbligatorio che resti a Chigi se la sua maggioranza si divide. Quindi, Giorgia Meloni ha sollecitato una valutazione seria su due questioni. Intanto, i nostri alleati che sono al governo come rispondono alla candidatura di Draghi?”.

Middle placement Mobile

“Poi, non è che questa nuova pseudo emergenza, di contagi ma non di morti, diventerà un altro alibi per prolungare l’esperienza di Mattarella? Quest’ultima ipotesi l’hanno esclusa”.

Dynamic 1

La Russa parla poi così della scelta di Berlusconi di non candidarsi (ancora) ufficialmente: “Lui non ha avanzato la sua candidatura, ma ne abbiamo parlato come se lo avesse fatto. Credo stia facendo dei sondaggi per capire come ampliare una maggioranza intorno al suo nome. Un allargamento trasparente dei numeri. Quando deciderà immagino farà un appello a tutti: Renzi, il Pd, i Cinquestelle. Tutti dicono che serve una maggioranza ampia, no? Almeno finché il presidente della Repubblica, come chiediamo da tempo, non potranno votarlo gli italiani”.