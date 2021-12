Meloni al veleno: "Da Draghi due ore di autocelebrazione"

globalist

22 Dicembre 2021

Preroll

La conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Mario Draghi è stata indigesta per la leader di Fratelli d’Italia, la quale non ha perso l’occasione per rimarcare tutti gli errori e i provvedimenti sbagliati, a suo avviso, del governo guidato dall’ex presidente della Bce.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Più che una conferenza di fine anno quella di Draghi è sembrata una conferenza di fine mandato e questo spiegherebbe anche gli applausi e la ‘commozione’ dei giornalisti”. Lo afferma la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Middle placement Mobile

“Dal premier due ore e mezza di auto celebrazioni: dice tra le righe che i suoi obiettivi sono stati raggiunti ma questo non ci risulta da nessuna evidenza. Nessuna ammissione di colpa, invece, sugli errori e le contraddizioni del Governo di questi mesi, a partire dalla gestione della pandemia”, conclude.