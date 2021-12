Per Meloni il 'patriota' (della P2) per il Quirinale si chiama ancora Silvio Berlusconi

globalist

20 Dicembre 2021

Lei vuole un patriota. E per questo è disposta a votare un condannato, già iscritto alla loggia massonica P2, il capo di una società, la Fininvest, che secondo la Cassazione ha finanziato Cosa Nostra ed è stata in rapporti con la mafia” e via discorrendo.

E non solo lo ha detto, ma lo ribadisce: “Io voto Berlusconi, certo, se conferma di volersi candidare. Bisognerà chiederlo. Quando ci vedremo, ne parleremo. Ieri al telefono abbiamo parlato pochi minuti, non gliel’ho chiesto… E poi queste cose si discutono di persona”.

Lo ha detto Giorgia Meloni ospite di ‘Un giorno da pecora’. Il Cavaliere ci tiene molto… ”vedremo, vedremo”, ha replicato l’ex ministro della Gioventù’.

Capo dello stato di centro-destra

Dopo presidenti che vengono tutti dalla stessa cultura politica, mi piacerebbe avere un presidente che rappresenti la maggioranza di centrodestra…Gli italiani alla fine in maggioranza sono di centrodestra e invece arrivano presidenti tutti di una cultura diversa”.

Sui tamponi

Il green pass ”non è una misura molto sensata, l’unico modo è far fare il tampone a tutti”, perchè gli ultimi dati dicono che il ”contagio puo’ correre tra i vaccinati e i non vaccinati. Quando feci la battaglia per i tamponi gratuiti mi dissero di tutto… E ora, dopo tre mesi mi danno ragione, benvenuti…’