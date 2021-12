Salvini fa i capricci: "Io faccio lo sforzo di stare col Pd e Draghi se ne va al Colle?"

globalist

17 Dicembre 2021

Preroll

Come i bambini quando fanno i capricci:

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Io faccio lo sforzo di stare con il Pd e Draghi se ne va?”. Lo chiede Salvini, in una pausa del processo Open Arms, commentando la prossima scelta del Presidente della Repubblica. Secondo Salvini sarebbe “impensabile” che dopo lo sforzo che sta facendo la Lega a stare col Pd al governo sia ancora in piedi l’ipotesi che Draghi vada al Colle.

Middle placement Mobile

Il leghista ci tiene però a specificare di essere d’accordo con l’articolo dell’Economist che ieri ha nominato l’Italia ‘Paese del 2021’ proprio grazie a Draghi: “Draghi è un ‘premier competente e rispettato a livello internazionale’ e l’Italia è il Paese del 2021 non ‘per l’abilità dei suoi calciatori, che hanno vinto l’Europeo, né per le sue pop star, che hanno vinto l’Eurovision Song Contest, ma per la sua politica’. Grazie a lui, e alla ‘maggioranza che ha sepolto le divergenze a sostegno di un programma di profonde riforme’, l’Italia è uscita da una crisi riuscendo a riprendersi meglio di Francia e Germania” scrive sempre la rivista.