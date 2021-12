Conte sbarra la strada a Berlusconi: "Non avrà i voti del M5s per il Quirinale"

globalist

16 Dicembre 2021

Preroll

Giuseppe Conte lo ribadisce: Silvio Berlusconi non è il candidato del Movimento cinque stelle per il Quirinale. Il leader del Movimento, in diretta sul canale Twitch di Ivan Grieco, spiega: “Non avrà i nostri voti. Sono stato così chiaro dall’inizio perché il Dna del M5S e di Conte è totalmente diverso da quello di Fi e Berlusconi. Ciò nonostante Berlusconi è leader di una forza politica e io lo rispetto. Perché dovrei parlarne male solo per dire che non ha i voti?”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Conte era stato infatti molto criticato per aver detto che “Berlusconi ha fatto anche cose buone”. Oggi, l’ex premier specifica: “Le forze politiche devono cercare la più ampia condivisione per evitare che il nuovo Presidente della Repubblica ‘nasca’ casualmente, dopo tante tornate. Dobbiamo mirare a una figura di alto profilo morale, che ci garantisce l’unità nazionale”.