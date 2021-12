Padre Spadaro: "Dopo Mattarella serve una figura di alto profilo e umile, proprio come lui"

globalist

15 Dicembre 2021

L’incontro tra Papa Francesco e Sergio Mattarella è fissato per domani, alle 9.30, dove Capo dello Stato sarà ricevuto in Vaticano dal Pontefice per la visita di congedo al termine del settennato. E dopo che accadrà al Colle? Non sarebbero maturi i tempi per una donna Presidente della Repubblica?

“L’importante – premette in una intervista padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica e fine osservatore delle dinamiche politiche – è dare unità al Paese. La questione a mio modo di vedere non è se nel dopo Mattarella ci sarà un uomo o una donna: conta l’unita del Paese. Certamente Mattarella ha saputo tenere insieme il Paese, quindi ha saputo essere al di sopra delle parti permettendo alle parti di dialogare tra loro, con un governo di unità nazionale”.

Padre Spadaro traccia un identikit per il dopo Mattarella: “Quello che a noi serve è un punto di unità, una figura di alto livello capace di essere umile come poteva essere quella di Mattarella, dal profilo basso, che non vuole imporre se stesso ma che sia al servizio della nazione”.

Impossibile un Mattarella bis? “Lui ascolterà la voce che viene dal Paese. Mattarella – ha osservato il gesuita spin doctor del Papa – crede nel valore delle istituzioni che si esprimono nei tempi, nelle scelte, nella disponibilità . Quali saranno le richieste dalla base politica si vedrà, certamente quello che mi sembra bello è vedere come la popolarità di Mattarella sia molto alta pure tenendo lui un profilo molto basso. In varie occasioni ha ricevuto vere e proprie ovazioni però capisco anche il suo desiderio di non proseguire”.

Giorgia Meloni ha parlato della necessità di un patriota al Colle, dicendo che Berlusconi lo è, Draghi si vedrà. Berlusconi al Colle come lo vedrebbe?

“Io credo – ha detto padre Antonio Spadaro ricorrendo alla fine diplomazia che non lascia comunque spazio a dubbi – che ci sia bisogno di una figura molto condivisa. Il governo che abbiamo è l’unica soluzione in questo momento: deve essere anche un riferimento sulla scelta del candidato che rappresenterà la presidenza della Repubblica. Al di là di tutto, chi andrà al Colle deve avere la fiducia di tutti”.