Berlusconi loda Draghi (e si smarca da Salvini e Meloni): "Con lui il bipolarismo è più maturo"

globalist

15 Dicembre 2021

Preroll

In occasione della presentazione del nuovo libro di Gianfranco Rotondi, ‘La Variante Dc’, Silvio Berlusconi ha inviato una lettera di saluto all’autore dove, in uno dei passaggi, ha lodato il governo Draghi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Credo” si legge, “che uno dei meriti storici del governo Draghi, al di là dell’ottimo lavoro di contrasto alla pandemia e di ripartenza economica, sia proprio quello di aver creato le condizioni per tornare – una volta esaurita questa esperienza straordinaria e irripetibile – ad un bipolarismo più maturo, fondato sul rispetto per l’altro e sul comune senso di appartenenza alla Nazione, alla Patria che tutti ci rappresenta, alla sua Costituzione, alle sue istituzioni democratiche”.

Middle placement Mobile

“Questo vale per chi ha responsabilmente scelto come noi di sostenere quell’esperienza di governo come per chi ha scelto altrettanto legittimamente di contrastarla” conclude Berlusconi, distinguendo in maniera piuttosto netta la ‘sua’ destra moderata e non in contrasto con il governo da quella di Salvini e Meloni.