Calenda contro Meloni: "Temo che lei non sappia quale sia il significato della parola 'patriottismo'"

14 Dicembre 2021

Molto spesso il termine patriottismo viene associato, a causa di un utilizzo non corretto della parola all’interno dei possibili contesti, al fascismo. Il che è sbagliato e Carlo Calenda, proprio su questo tema, ha attaccato la leader di Fratelli d’Italia dicendo: “La Meloni è molto confusa sul tema del patriottismo”.

Lo ha Calenda a Rainews24 parlando di Quirinale. “Mattarella credo sia stato un presidente patriota, che non è una brutta parola. Anzi, bellissima. Ma c’è tantissima confusione -ha spiegato il leader di Azione-.

Il patriottismo è il senso della nazione, le idee e i valori che porta avanti. Mattarella questa cosa l’ha rappresentata molto bene, ce l’abbiamo un presidente patriota. Assolutamente bisogna eleggere un presidente patriota, non un presidente che non gliene importa niente dell’Italia. Ma sono luoghi comuni, non si riflette su cosa vuole dire, fa parte di un teatrino che non ha senso”.