Rojc (Pd): "Salvini sul nucleare non ha alcuna risposta concreta ai problemi ambientali"

globalist

13 Dicembre 2021

Preroll

La senatrice Pd Tatjana Rojc ha commentato le dichiarazioni di Matteo Salvini sul nucleare in Italia dichiarando: “Il ritorno al nucleare predicato da Salvini va all’inseguimento della bolletta energetica ma dietro non c’è nessuna risposta concreta a problemi ambientali ben presenti ai nostri territori, per tacere del pronunciamento degli italiani, che evidentemente si può dimenticare”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Vada a dirlo nelle Regioni dove si ipotizza di stoccare le scorie delle nostre vecchie centrali, dica che il rischio sismico non esiste più. Venga a dirlo a Trieste e Gorizia, dove ogni volta che la terra trema si pensa alla vicina centrale slovena di Krsko e dove addirittura la giunta regionale guidata da Fedriga non pare nuclearista” ha continuato Rojc.

Middle placement Mobile

Salvini sta facendo discutere in queste ore per le sue dichiarazioni sul nucleare. Il leader della Lega ha infatti dichiarato che “rispetto a una pala eolica che mi deturpa il paesaggio preferisco una centrale nucleare. Siamo circondati da centrali, perché non possiamo fare come la Francia, o come la Slovenia?”