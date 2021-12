Salvini rivendica di aver affossato la legge Zan con una falsità: "Era una follia avrebbe cancellato quello che siamo"

globalist

11 Dicembre 2021

La verità è che negano di essere quello che sono, ossia un partito di retrogradi, contrari ai diritti civili e dietro al quale vanno dietro reazionari, tradizionalisti e omofobi dei quali non vogliono perdere il voto.

E ci speculano sopra.

“Grazie alla Lega, è stata fermata quella follia chiamato ddl Zan. A me non interessa la vita sessuale degli altri. Eterosessuali, omosessuali, transessuali, bisessuali, pansessuali a me non me ne frega niente… ognuno dei suoi affetti fa quello che vuole ma il ddl Zan che avrebbe cancellato quello che siamo. Noi l’abbiamo contestata perché il ddl Zan tira in ballo i bambini, non è accettabile”.

Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, intervenendo all’assemblea regionale del partito in Puglia.

“L’università di Pisa vuole bandire i bagni per gli uomini e i bagni delle donne. La battaglia è arrivata fino al rettorato che ha detto:

‘avete ragione, l’anno prossimo lo faremo’. Ci vogliono i bagni neutri, altrimenti è discriminatorio, non c’è niente da ridere. Io mi sono chiesto: ma all’università di Pisa hanno tutto questo tempo da perdere?”.

E Salvini ha tempo da perdere nell’occuparsi dei bagni dell’università di Pisa? A casa sua ci sono i bagni per maschi e quelli per donne?