Salvini il vittimista: "Venerdì di nuovo a processo per aver fatto il mio dovere"

11 Dicembre 2021

C’è da dire che Salvini non è a processo per aver fatto il suo dovere ma a processo perché la procura (e il gup che lo ha rinviato a giudizio) ipotizzano che abbia commesso reati che riguardano il codice penale.

Venerdì 17 dicembre Matteo Salvini sarà a Palermo per il processo Open Arms, rischiando fino a 15 anni di carcere. Ma nel frattempo i suoi portavoce ci tengono a fare sapere che nel 2021, fino al 10 dicembre sono già stati registrati 63.062 sbarchi, record negativo degli ultimi anni. Nello stesso periodo, nel 2020 erano stati 32.919 e nel 2019 (gestione Salvini) solo 11.097.

Come se queste cifre – che comunque riguardano periodi e contesti diversi – potessero avere un significato processuale, visto che davanti ai giudizi si dovrà parlare di eventuali reati e non certo della propaganda dell’ex ministro dell’Interno sulla quale ci sarebbe troppo da dire.

Commento del leader della Lega: “Al Viminale ho fatto il mio dovere per difendere i confini e la dignità dell’Italia. La Lamorgese invece, fra sbarchi, rave party abusivi e dimissioni, non ha ancora trovato il tempo per un incontro. Mah…”.