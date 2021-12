Letta guarda al 2023: "Vogliamo governare il Paese dopo aver vinto le elezioni"

globalist

11 Dicembre 2021

Un programma che punta in alto, con una coalizione progressista e facendo piazza pulita delle voci che vorrebbero il Pd tra coloro che puntano alle elezioni anticipate.

“In Italia continua a esserci tutta una discussione sulle elezioni. Per quello che ci riguarda le elezioni ci saranno alla scadenza naturale della legislatura, ovvero nel 2023 e, nella prossima legislatura, noi vogliamo governare il Paese, dopo aver vinto le elezioni, con un Patto di sostenibilità europeo con regole che siamo migliori di quelle attuali”.

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo al dibattito “Il futuro è la democrazia: l’Europa progressista al bivio”, organizzato dai Socialisti e Democratici al teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze.

Il presidente della repubblica

“Sono sicuro che il nostro Paese avrà a fine gennaio un presidente o una presidente eletto a larga maggioranza e rapidamente dalle Camere riunite in seduta comune, e non con vecchi modelli come capitò in passato con lunghe settimane di votazione”. Ed è “inimmaginabile che l’Italia abbia un presidente della Repubblica anti europeo”.

“Bisognerà dare – ha detto ancora Letta – un segnale e fare questa scelta in modo tale che sia anche una scelta rapida e credo che sia una scelta che debba avvenire nel nome dell’Europa”.