Rossi (Pd) sta con la Cgil: "Bisogna ascoltare il sindacato, serve più giustizia sociale"

7 Dicembre 2021

Tutti con Draghi? Ci vuole prudenza, perché alla fine per il mondo progressista serve una politica che guardi agli ultimi e porti elementi di uguaglianza e di equità.

“Occorre ascoltare il sindacato e fare una svolta nel senso della giustizia sociale”.

Così su Facebook Enrico Rossi, esponente del Pd ed ex presidente della Toscana, commentando la decisione di Cgil e Uil, ma non la Cisl, di proclamare lo sciopero generale giovedì 16 dicembre contro la legge di bilancio del governo Draghi.

Secondo Rossi, “dopo le pensioni neanche sul fisco le organizzazioni dei lavoratori sono state ascoltate in modo adeguato” e “più in generale, c’è una ripresa economica senza giustizia dove aumenta il lavoro precario, vengono penalizzate donne e giovani e dove i salari subiscono l’attacco dell’inflazione”.

Per l’ex presidente della Toscana, il governo “non deve irrigidirsi, ma come dice il ministro Orlando, cercare spazi di dialogo, anche oltre la legge di bilancio. Provo a dirne tre: subito la legge per il

1,5 milioni di ciclofattorini, per i loro diritti e le loro tutele; subito la legge sul salario minimo a 10 euro, la quale dovrà contenere anche le norme sulla rappresentanza; terzo, la legge contro le delocalizzazioni delle grandi imprese”.