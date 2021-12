Corsa al Quirinale? Prodi ci scherza: "Non è cosa, la mia maestra mi ha insegnato a contare..."

globalist

5 Dicembre 2021

Il professore – che fu affossato dai famosi 101 – ora è spesso chiamato in causa per una sua eventuale corsa alla presidenza della repubblica.

Ma è evidente che con i numeri attuali e tante altre considerazioni solo qualche evento inatteso potrebbe metterlo in pista.

Il professore lo sa bene e infatti, non senza auto-ironia – per la seconda volta in pochi giorni – stoppa le voci”

Sul Quirinale “io ero già prima fuori corsa, la mia maestra elementare mi ha insegnato a contare”. Lo ha affermato l’ex premier Romano Prodi, durante la trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai 3, nuovamente interpellato sulle future elezioni del presidente della Repubblica. “Non è cosa. Ho già detto le ragioni, che sono tantissime, e l’ultima è quella del realismo politico. Se un uomo politico ha un minimo di saggezza – ha detto Prodi – deve rendersi conto”.