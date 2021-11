Letta sul Quirinale: "La maggioranza e la politica facciano uno sforzo d'unità"

globalist

30 Novembre 2021

Un appello ben sapendo che sulla successione di Mattarella ci sono tanti giochini e tanti posizionamento che ben poco riguardano il bene comune e molto i destini di questa o quella formazione politica.

Per cui serve uno sforzo in più

La maggioranza e la politica in generale sono chiamate ad uno “sforzo di unità”, e in particolare la coalizione di governo dovrà fare “due passi avanti” anche in occasione dell’elezione del presidente della Repubblica, per evitare di fare “tre passi indietro”.

Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta parlando all’assemblea di Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile. La legge di bilancio, ha sottolineato Letta, è stata approvata dalla “maggioranza più larga di sempre”.

Ora “questa stessa maggioranza parlamentare affronterà nel mese di gennaio la scelta del nuovo capo dello Stato. Tutto ciò ha bisogno di questo sforzo di unità in cui ognuno deve fare due passi avanti per evitare di fare passi indietro tutti insieme. Dobbiamo fare passi avanti che sono passi avanti fatti di comune accordo. Bisogna soprattutto Smussare gli spigoli ed essere in grado di fare questo lavoro insieme”.

Ha concluso Letta: “La responsabilità della politica oggi è quella di servire il paese in questo momento in cui il bisogno di unità è così forte e importante”.