Fratoianni: "Il leghista no-vax dice che se non sei gay o vaccinato non sei nessuno. Che ne pensa Salvini?"

30 Novembre 2021

ono davvero persone al di là del bene e del male e alla fine quando si sente qualche scemenza sul Covid, sulle donne, sui gay o altro spunta sempre il sovrasta o l’estremista di destra.

“l dirigente della Lega a Livorno Luca Gasperini (per le agenzie di stampa pure consulente legislativo del partito di Salvini a Montecitorio) insiste con le sue corbellerie. Corbellerie sempre più pericolose è inaccettabili. In passato è riuscito a dire che la causa maggiore di femminicidio è l’aborto. Ora i suoi deliri spaziano nel mondo Covid: per lui ‘un giovane che si vaccina è un debole, credulone, infermo intellettualmente, e dovrebbe essere escluso dalla vita sessuale…. oggi se non sei un omosessuale e vaccinato non sei nessuno’. E poi ‘ma veramente da 2 gg si parla ininterrottamente di una palpata al sedere? E se l’avesse fatta una donna a un uomo sarebbe stata cosi scandalosa”’.

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. ”Già un anno fa dopo l’attacco ignobile al diritto all’aborto e alle donne – prosegue il leader di Si – avrebbe dovuto ritirarsi in buon ordine. Ora, dopo questi nuovi deliri ha davvero passato ogni limite. La Lega e Salvini – conclude Fratoianni – hanno qualcosa da dire?”