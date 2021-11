Salvini il fan di Bolsonaro si accorge della variante Omicron solo per cavalcare la xenofobia

globalist

29 Novembre 2021

Preroll

L’amico di Bolsonaro e Trump, il difensore delle ragioni dei no green pass, quello che davanti ad una pandemia che ha ucciso milioni di persone nel mondo e oltre 130 mila in Italia non fa appelli per la vaccinazione ma si dichiara “free” vax, l’unica cosa che sa fare è minimizzare i rischi della pandemia, salvo ingigantirli se servono a fare propaganda razzista o xenofoba che dir si voglia

OutStream Desktop

Top right Mobile

E anche oggi parole in libertà sul covid.

Middle placement Mobile

“Gli allarmismi alla De Luca non fanno bene né alla Campania né a nessun altro, col virus dovremo convivere”.

Dynamic 1

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento con l’emittente campana Canale 21. “Bisogna continuare a essere cauti ma col giusto ottimismo”, ha aggiunto.

Parole senza senso: se vuoi convivere con il virus devi essere prudente. Altrimenti non ci convivi ma lo alimenti.

Dynamic 2

Quanto all’ottimismo è qualcosa che discende dal combattere la pandemia, non nel far entrare decine di persone nelle terapie intensive.

Poi da Capitan Nutella la solita propaganda anti-immigrati: quanto alla variante scoperta in Sudafrica: “Se limiti i voli, gli arrivi li devi contenere anche via barca”.