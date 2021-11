Renzi attacca ancora i pm di Firenze: "Io non ho violato la legge, loro sì"

globalist

29 Novembre 2021

Preroll

Lui ce l’ha con i pubblici ministeri ed è convinto che abbiano violato la legge. C’ da capire come potrebbe andare a finire, anche se il Senato potrebbe pronunciarsi non sulla basi di valutazioni giuridiche ma politiche. E allora la partita è aperta.

OutStream Desktop

Top right Mobile

” Sulla questione Open e sull’audizione in Giunta al Senato. Hanno scritto che volevo l’immunità e volevo scappare dal processo. Proprio non mi conoscono. Io non voglio evitare il processo. Io voglio verificare se i Pm di Firenze – che hanno per la mia famiglia una smisurata passione – hanno violato la Costituzione. Io non ho violato la legge, i Pm di Firenze sì. Tutto qui. Intanto, segnalo le parole del Presidente Sergio Mattarella a Scandicci, sulla necessità di una svolta per la magistratura”.

Middle placement Mobile

Lo ha scritto il leader di Iv Matteo Renzi nella sua Enews.

Dynamic 1

Poi una nota sulla pandemia: “Sulla variante Omicron. Nessuna sottovalutazione, nessun allarmismo. Bisogna vaccinarsi accelerando i tempi della terza dose. E bene ha fatto il Governo sul Super Green Pass”