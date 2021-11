Il solito Salvini: "Spinge ancora per il ritorno al nucleare e attacca il reddito di cittadinanza"

globalist

29 Novembre 2021

La verità è che da buon fan di Bolsonaro e Trump usa il nucleare perché vuole mettersi di traverso ai passaggi della transizione ecologica e fa parte di quella schiera di politici che spara contro le energie rinnovabili (a parte quella eolica, ma è un altro discorso.

“Un conto erano le centrali alla Chernobyl, non stiamo più parlando di quello, nella Ue ce ne sono più di cento e noi siamo tra i pochi che restano fuori” dal nucleare. “Mi auguro che gli italiani risalgano sul treno”.

Così Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera, rilanciando la proposta di lavorare per l’energia nucleare anche in Italia.

“Abbiamo fatto bene a fermare il vecchio nucleare, quello con le scorie, ma ora è diverso”, conclude Salvini.

Flat Tax e reddito di cittadinanza

Estendere la flat tax agli autonomi con redditi fino a 100 mila euro, riaprire i termini della rottamazione delle cartelle perché si tratta di “buonsenso” e ridurre i fondi destinati al reddito di cittadinanza. Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, annuncia gli emendamenti che la Lega presenterà alla manovra.

“A bilancio c’è un miliardo in più per il reddito, in commissione lavoreremo per destinare meglio queste risorse.

Proporremo di tagliare gli sprechi dei furbetti del reddito di cittadinanza per trasformarli in fondi per persone autistiche e per la disabilità”, sottolinea.

Poi, per “le forze dell’ordine, che devono controllare anche il green pass nei trasporti, mi sembra un segno di rispetto proporre assunzioni e un adeguamento di stipendio”.