Salvini il doppiogiochista attacca ancora il green pass (che la Lega ha votato in cdm)

Salvini si trova in una posizione molto scomoda in questo momento.Se da un lato lui urla nelle piazze e sui social la contrarietà all'obbligo del certificato verde per i lavoratori, i suoi ministri, che siedono al tavolo del Consiglio dei ministri insieme a Draghi, votano compatti per l'obbligo.Anche i governatori leghisti sono tutti schierati a favore dell'obbligo vaccinale e questo denota un sempre più evidente isolamento di Salvini all'interno del suo partito che, di fatto, non segue più le direttive dal Papeete."Cosa facciamo, lasciamo a terra le pattuglie e sguarniamo le Questure e le città? Quindi occorre equilibrio tra la salute e il lavoro".Così il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, a margine del comizio a Trieste in sostegno della riconferma a sindaco Roberto Dipiazza, interviene sul tema green pass, reso obbligatorio per i lavoratori dal governo.Equilibrio, chiede Salvini, e per questo "il tema dei tamponi a disposizione di lavoratori, studenti, famiglie, ragazzi, disabili, è assolutamente indispensabile, altrimenti si bloccano interi settori produttivi", spiega.Nell'incontro con i rappresentanti del tessuto economico del Friuli Venezia Giulia, aggiunge il segretario, "le imprese e i commercianti ci hanno chiesto 'basta lockdown, basta chiusure', quindi spero che nessun altro ministro parli di chiusure, lockdown, ritorno al passato", conclude Salvini.