Coraggio Italia si distacca da Salvini e Meloini: "Vaccini e green pass fondamentali per la salute"

Mentre Salvini e Meloni fanno campagna elettorale alimentando le paure dei no vax e complottisti, Coraggio Italia - con il deputato Matteo Dall'Osso - prende le distanze ammettendo la fondamentale importanza dei vaccini.

"E' fondamentale rispettare la salute di tutti con la vaccinazione e il successivo green pass".

Ha aggiunto: "Non possiamo permetterci di bloccare ancora l'Italia, perché molti non hanno ancora capito l'importanza dei vaccini. I numeri sono importanti e, anche se in questo momento non sono allarmanti, sappiamo che la trasmissione virale avviene in modo incontrollato e dipende da numerose variabili. Questo periodo di vacanza e di allentamenti dei controlli e delle misure di prevenzione ci presenterà il conto. Il vaccino e il green pass sono fondamentali per ritornare a scuola e al lavoro in sicurezza. Piena solidarietà quindi a tutti le persone minacciate dai no vax, compreso il nostro Toti: la scienza è scienza e va sostenuta".