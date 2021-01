Salvini senza vergogna: "L'assalto a Capitol Hill non offusca il bilancio positivo di Trump"

Non ne azzecca una da tempo e le sue dichiarazioni pro-Trump strizzano l’occhio a complottisti e fascisti. Ossia a quella marmaglia che ha fatto irruzione a Capitol Hill dove c'era meglio del peggio della galassia fascista, complottista, razzista e negazionista.

Matteo Salvini difende l’operato di Donald Trump nei quattro anni precedenti all’invasione del Campidoglio.

"Le immagini dell'assalto al parlamento rischiano di vanificare un bilancio positivo di Trump in tema di economia e tasse e di politica estera: non ha fatto guerre a caso in giro per il mondo e ha favorito importanti accordi di pace in Medio Oriente".

Gli accordi di pace sono quelli che stanno umiliando i palestinesi, il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele, l'aver dato i curdi che hanno sconfitto l'Isis in pasto a Erdgogan, aver smontato la diplomazia di Obama e dell'Unione europea vero l'Iran e ave portato a termina una operazione di terrorismo internazionale con l'uccisione del generale Soleimani in territorio iracheno.

Per non parlare della pratica di strappare i bambini dalle madri migranti, graziare criminali di guerra, fare il record di condanne a morte e dare fiato a nazisti e suprematisti bianchi...