Salvini cerca di oscurare i fallimenti di Fontana e accusa il governo: "Inetti"

Tutti possono parlare fuorché lui, ossia l’estremista di destra le cui ricette bolsonariane avrebbero portato al disastro totale e che difende una giunta inetta, come la Lombardia, ultima sul Covid e che non è nemmeno riuscita a vaccinare i suoi cittadini contro l’influenza, lasciando che le strutture private si arricchissero per farsi pagare quello che doveva essere gratis.

Ora Capitan Nutella tenta di far dimenticare le figuracce di Fontana e Gallera, ma anche del Veneto di Zaia da quando ha emarginato Crisanti.

"Questa è quella che diceva di aprire i finestrini sull'autobus d'inverno. Abbiamo un governo di inetti, e non riescono nemmeno ad andare d'accordo tra di loro. Il tutto sulla pelle degli italiani. Non sapete governare? Fermate questa penosa agonia e fatevi da parte".

Così Matteo Salvini, su Twitter, postando una foto della ministra per i Trasporti Paola De Micheli e la scritta 'governo ridicolo'.