La Ministra Bellanova: "Le parole di Morra su Santelli inaccettabili e vergognose"

Avevano fatto discutere nei giorni scorsi le parole del presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra contro Iole Santelli e la Calabria.L'intervento di Morra ha scatenato la reazione del ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova: "Il senatore Nicola Morra, Presidente della Commissione Antimafia, poco fa ospite di Lucia Annunziata su Rai Tre, nello scusarsi per le parole inaccettabili della settimana scorsa, ne ha ribadito comunque il senso: 'La Presidente Santelli - ha ripetuto - ha rilasciato lei stessa interviste in cui ha affrontato la questione della malattia: tutti ne erano a conoscenza. Ho lamentato l'atteggiamento degli elettori che forse con superficialità hanno votato in modo poco responsabile'. Dalla Presidente Santelli mi dividevano in modo radicale le idee politiche. Ciò nonostante, continuo a pensare che il senso del ragionamento del Senatore Morra sia totalmente inaccettabile. Perché mi pare evidente che, seguendo il filo del suo ragionamento, una persona che abbia fragilità sanitarie di qualunque tipo non possa candidarsi a responsabilità pubbliche. E gli elettori compirebbero un errore votandola, tanto da far dire al Senatore Morra che c'è stato un 'voto condizionato'. E questo credo personalmente che sia un pensiero inaccettabile e vergognoso".