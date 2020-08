Fratoianni: "Sul Covid Salvini sta rappresentando il volto dell'Italia peggiore"

Un nemico della scienza e del buon senso che è convinto che la sciagura Codiv (durante la quale ha visto crollare il suo consenso) possa essere ricondotta a suo favore facendo sciacallaggio politico, dando la colpa al governo dei morti in Lombardia e inventando inesistenti pericoli del contagio dai migranti (che è marginale) mentre i difende le discoteche e gli altri luoghi a rischio."In momenti come questo, un politico rispettabile dovrebbe pensare alla salute dei suoi concittadini e non fare propaganda a tutti i costi. Sono sacrosante pertanto le nuove misure adottate dal governo del nostro Paese."Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni."Anche in questi giorni comunque Matteo Salvini (quello che si ingozzava di ciliegie mentre si parlava dei morti a causa del Covid-19) - prosegue l'esponente di Leu - sta dando il meglio di sé"."Senza mascherina, incita le proteste contro la cautela e la prudenza necessaria in queste settimane, diffonde odio contro i poveri cristi che nulla hanno a che fare con la diffusione del contagio"."Insomma l'Italia peggiore - conclude Fratoianni - Gli italiani meritano di meglio..."