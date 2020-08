Meloni, ancora xenofobia: "L'unica filiera che il governo ha sostenuto è quella degli scafisti"

Un disco rotto che ripete le stesse cose da mesi: il blocco navale "è l'unico modo per fermare le partenze, soprattutto dopo la sanatoria del ministro Bellanova. L'avevamo previsto: si sono moltiplicati gli sbarchi. Il messaggio al mondo è il seguente: venite in Italia, vi manteniamo, vi regolarizziamo, vi daremo la cittadinanza. In pratica l'unico settore sostenuto dal governo è la filiera degli scafisti".L’ennesima sparata xenofoba della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.In Europa, osserva la presidente di Fdi, la soluzione del blocco navale "troverebbe più favore rispetto all'alternativa, che è quella di redistribuire i migranti nei diversi Paesi. Tra l'altro", aggiunge Meloni, "proprio l'Europa ci sta chiedendo di procedere con i centri sorvegliati dove trattenere i clandestini per 18 mesi mentre si valuta la richiesta di protezione. E' l'Europa a dirci che i migranti sono clandestini fino a prova contraria, chiaro?".