Fondi Lega, 39 bonifici 'sospetti' da mezzo milione pagati ai commercialisti

Ci sono 39 bonifici per un totale di mezzo milione di euro segnalati dall'antiriciclaggio che sono partiti dalla Lega per Salvini, Lega Nord e Radio Padania e destinati alla società Mdr stp srl dei commercialisti Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. Ne parla il Corriere.



Andrea Manzoni è il revisore del gruppo alla Camera, mentre Di Rubba ha l'incarico di amministratore del gruppo al Senato. I nomi dei due commercialisti vengono fuori in decine di operazioni che conducono alla Lega, di cui l'ultimo risalente a qualche settimana fa, l'acquisto di un immobile per 800 mila euro da parte della Lombardia Film Commission. Parte del Mdr stp srl (Manzoni e Di Rubba, Società Tra Professionisti a Responsabilità Limitata) sono anche il senatore e tesoriere della Lega Giulio Centemero e il senatore Stefano Borghesi.Le operazioni che hanno insospettito la Guardia di Finanza sono avvenute tra giugno 2019 e maggio 2020 e il conto corrente che ha fatto scattare l'antiriciclaggio è il 2523 della Banca Popolare di Bergamo: "Nel periodo 6 giugno 2019 al 7 maggio 2020 arrivano 14 bonifici per complessivi 316.726 euro disposti da 'Lega per Salvini premier' con causale 'pagamento fattura' tramite un rapporto in essere presso Credito valtellinese, filiale Milano" spiega l'antiriciclaggio. Su quello stesso deposito, "tra il 10 giugno 2019 e il 6 maggio 2020, vengono accreditati 13 bonifici per complessivi 123.327 euro disposti da 'Lega Nord' con causale 'pagamento fattura' tramite un rapporto in essere presso Banco Bpm filiale di Bergamo".Non è finita: "Nel periodo 12 giugno 2019 al 14 maggio 2020 12 bonifici in arrivo per complessivi 67.198 euro disposti da Radio Padania con causale 'pagamento fattura' tramite un rapporto in essere presso Bcc Milano". Il 21 giugno 2019 c’è un "bonifico in partenza per 10.980 euro disposto online a favore della 'Partecipazioni Srl' con causale 'saldo fatture' e poi tra il 23 luglio 2019 e il 15 aprile 2020 nove bonifici in partenza per 102.681 euro con la stessa società beneficiaria".Andrea Manzoni aveva spiegato che la M5r stp srl "è stata costituita attraverso la spedizione del portafoglio clienti dello studio 'Dea consulting' (soggetto per il quale è stata in passato inoltrata apposita segnalazione di operazione sospetta) e con la finalità di svolgere attività di consulenza amministrativa contabile e fiscale per la Lega Nord presentando a supporto di quanto dichiarato alcune fatture".