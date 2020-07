Renzi, nuovo mezzo avvertimento al governo: "Dura finché fa le cose"

''La legislatura durerà fino al 2023, il governo dura finché fa le cose. Mi auguro più concretezza e competenza sui dossier''. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi in un'intervista a Repubblica. ''Ho letto che il ministro Costa ha detto che la struttura dimissione sul dissesto idrogeologico, varata dal mio governo, e chiusa dai populisti, costava 900milioni. Come si fa a essere così superficiali e impreparati. Quella struttura non costava nemmeno 900mila euro''.Quanto al ruolo di Italia viva ''In questo esecutivo noi siamo l'anima garantista e riformista. Non attacchiamo Rocco Casalino sulle sue vicende private e i suoi affetti, come invece i Cinquestelle e Casalino hanno fatto contro di noi per anni. E non seguiamo il Pd quando candida populisti come Emiliano in Puglia o il giornalista del Fatto quotidiano Sansa in Liguria''.Secondo Renzi il maggior merito di Conte è che ''si è lasciato convincere a riportare l'Italia dalla parte giusta della storia. La parentesi sovranista è chiusa. Adesso la maggioranza è europeista e l'Italia è dentro l'asse franco-tedesco. Quanto accaduto aBruxelles è merito delle tre M: Merkel, Macron, Michel. Quando è nato il governo giallorosso molti mi hanno attaccato e qualche profeta voleva votare: avremmo perso faccia ed elezioni''. E un governo sovranista non avrebbe ottenuto gli stessi risultati ''Certo che no. Se ci fossero stati Salvini-Meloni ora racconteremmo un'altra storia el'Italia sarebbe isolata. Aggiungo che l'Europa ha battuto un colpo, ma molto del nostro futuro dipenderà dall'esito delle elezioni negli Usa''.