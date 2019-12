Non solo M5s: anche da Forza Italia si preannunciano arrivi nella Lega

Mercato delle vacche? Il termine non piace e il capo leghista minaccia querele. Campagna acquisti? Nemmeno.

Chiamiamola transumanza politica: si fa più intensa l'offensiva verso il centro, geografico e politico, della Lega. A meno di 48 ore dal passaggio di due senatori M5s, Grassi e Lucidi, ai banchi del Carroccio a palazzo Madama, i boatos dei palazzi danno per imminente una nuova sorpresa, e stavolta a farne le spese sarebbe Forza Italia. Vi sarebbe, infatti, un drappello di dirigenti azzurri pronto a rispondere alla campagna discreta ma costante svolta in questi mesi dagli emissari di Matteo Salvini sul fronte specificamente romano e laziale.

Stando a un’indiscrezione delll’Adnkronos, fra i nomi che circolano di quanti avrebbero detto sì alla Lega, ci sono anche quelli dei fratelli azzurri Fabio e Stefano De Lillo. L'obiettivo sarebbe quello di consolidare la presenza organizzativa del partito nel Lazio e nella capitale, ma anche di costruire un solido ponte verso il mondo cattolico.