San Giorgio a Cremano festeggia Massimo Troisi

redazione Modifica articolo

22 Febbraio 2026 - 13.03 Culture

ATF

Oggi Massimo Troisi avrebbe compiuto 73 anni e la sua San Giorgio a Cremano si stringe attorno al ricordo dell’artista, non è solo memoria, è un dialogo che non si è mai interrotto quello con la sua città natale, che lo ricorda nei murales dell’artista di strada Jorit, nelle panchine lungo le strade nella quale sono impresse alcune delle scene dei suoi film, nella casa allestita in una dimora settecentesca Villa Bruno in cui sono custoditi gli oggetti personali e i ricordi più intimi dell’attore.

Proprio qui, questa sera, l’associazione presieduta dal fratello Luigi Troisi presenta la quinta edizione di “Massimo nel Cuore”, iniziativa patrocinata dal Comune per condividere e tramandare il ricordo di un artista che, come sottolinea il consigliere regionale Giorgio Zinno, già sindaco per dieci anni, “è stato un modo di guardare il mondo, di raccontarlo con pudore e ironia, di trasformare la fragilità in forza, la timidezza in poesia”.

Nella piazza centrale della città a lui dedicata un murale rosso lo ritrae con la bicicletta del suo ultimo film “Il postino”, affianco ad una statua in bronzo realizzata dal professore Carlo Ciavolino rimanendo un richiamo per tutti coloro che lo hanno conosciuto, e per coloro che ancora oggi ne sentono parlare o lo conosce per i suoi film.

Il viaggio di Massimo Troisi era iniziato in un ex garage di via San Giorgio Vecchiolì nacque il trio La Smorfia, insieme a Lello Arena ed Enzo Decaro, fucina di un umorismo nuovo, intimista e rivoluzionario.

Nel febbraio del 2023 il rettore Matteo Lorito dell’università degli studi di Napoli Federico II ha conferito all’attore una laurea magistrale honoris causa in “Discipline della musica e dello spettacolo Storia e Teoria”, in sua memoria.

A 73 anni dalla nascita, Massimo Troisi resta un simbolo identitario per la sua terra e una voce senza tempo per il cinema italiano: un artista che, con delicatezza e ironia, ha insegnato che anche la timidezza può diventare arte.