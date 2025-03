Eva Henger contro Ilaria Salis: "Da ungherese dico che doveva marcire in galera"

globalist Modifica articolo

9 Marzo 2025 - 21.22

ATF

“Parlo da ungherese: Ilaria Salis doveva marcire in galera a Budapest”. Così Eva Henger in un’intervista radiofonica si scaglia contro l’europarlamentare di Avs, scarcerata mesi fa dopo aver ottenuto l’immunità in seguito alla sua elezione al Parlamento europeo. “Odio i naziskin, ma sono esseri umani come noi, quel signore era un padre di famiglia ed è stato aggredito da cinque persone – dice l’ex pornostar – la politica non si fa con i manganelli, a cosa è servito picchiare quell’uomo?”.

Il caso di Ilaria Salis ha avuto una grande risonanza mediatica. L’attivista italiana era stata arrestata a Budapest nel gennaio 2023 con l’accusa (negata dalla Salis) di aver partecipato a un’aggressione contro militanti di estrema destra durante il “Day of Honour”, una commemorazione neonazista. Rimasta detenuta per oltre un anno in condizioni disumane, è stata poi eletta al Parlamento europeo con Alleanza Verdi e Sinistra, ottenendo così l’immunità parlamentare e la scarcerazione in attesa del processo.

Eva Henger, nata in Ungheria e naturalizzata italiana, ha avuto un passato nel mondo del pornoi prima di diventare un personaggio televisivo in Italia. Negli anni si è poi dedicata alla partecipazione nei talk show, partecipando a diverse trasmissioni di intrattenimento.