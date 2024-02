Partecipava a cene a Roma mentre era ai domiciliari: Denis Verdini è tornato in carcere

Powered by

27 Febbraio 2024 - 12.25

ATF

Forse ha creduto di poter fare quello che voleva. Ma al momento il prezzo da pagare è stato il ritorno dietro le sbarre. E’ stata revocata la detenzione domiciliare a Denis Verdini.

Lo ha deciso il Tribunale di sorveglianza di Firenze. All’ex senatore di Ala era stato contestato di aver violato le prescrizioni del tribunale di sorveglianza, partecipando a tre cene in ristoranti della capitale, mentre scontava nella villa di Pian dei Giullari la condanna definitiva a 6 anni per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino.

Secondo quanto si apprende, Verdini viene portato nel carcere fiorentino di Sollicciano. L’ex senatore è stato condannato inoltre in via definitiva a 5 anni e mezzo anche per il fallimento della Società Toscana Edizioni.