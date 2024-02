Saronno, incendio in un appartamento: sette i feriti di cui uno grave

globalist Modifica articolo

14 Febbraio 2024 - 13.58

Paura a Saronno, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina, per cause ancora da accertare. Sono sette le persone rimaste coinvolte, di cui una in modo grave.

Secondo quanto comunicato dall’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, si tratta di un uomo di 81 anni, che ha riportato ustioni di 2° grado al volto, al collo e agli arti superiori, ed è stato trasportato in codice Rosso all’ospedale Niguarda.

Ustionato anche un uomo di 49 anni, ma in modo più lieve. Ha ustioni di 1 grado al volto e si trova in codice Giallo all’ospedale di Legnano. Altre cinque persone sono state soccorse e portate in ospedale per sintomi da inalazione da fumo.