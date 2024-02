Trentino, Messner sull'abbattimento dell'orso M90: "Ce ne sono troppi, si potrebbero portare nei Carpazi"

Powered by

8 Febbraio 2024 - 11.56

ATF

Reinhold Messner, intervistato da La Stampa, è entrato nel dibattito scaturito dopo l’uccisione dell’orso M90 in Trentino. Per lo scalatore, i mammiferi in Alto Adige sono diventati troppi.

«Sono vicino al mondo dei contadini, che ora hanno un problema in più, quello dei grandi carnivori, dagli orsi ai lupi. L’orso ha bisogno di grandi spazi. Per questo dico che ce ne sono troppi. Diventano pericolosi se non hanno abbastanza territorio e si avvicinano ai centri abitati. E’ normale che incontrandoli si abbia paura».

«Abbatterli quando sono pericolosi, oppure mandarli nei Carpazi, dove lo spazio c’è. Il mio timore è che su questi temi si faccia una guerra di parole, non certo di opinioni sensate».

«Le posso dire fin d’ora che siccome ho parlato di abbattimenti riceverò, come sempre quando esprimo il mio parere sugli orsi, lettere di minaccia anche folli, tipo `che sparino a te piuttosto che agli orsi´. Questo accade. Nessuno però pensa agli orsi, ma soltanto alla propria appartenenza, a un qualcosa in cui identificarsi».