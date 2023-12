Una 53enne uccisa a coltellate in una stanza d'albergo: i carabinieri fermano il marito

globalist Modifica articolo

8 Dicembre 2023 - 14.36

Una 53enne originaria di Cremona è stata trovata morta in una stanza d’albergo a Mattarana, in provincia di La Spezia. Si tratta di omicidio. La vittima si trovava da alcuni giorni insieme al marito nella struttura, l’uomo è stato fermato dai carabinieri nei pressi di Pontremoli, in Toscana.

Sul corpo della donna sono state trovate ferite che sarebbero compatibili ad un primo esame con un’arma da taglio o altro oggetto contundente. Sul posto i carabinieri del La Spezia che si occupano delle indagini.