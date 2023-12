Neve e freddo sull'Italia, l'Immacolata sarà all'insegna del gelo: ecco le previsioni

globalist Modifica articolo

4 Dicembre 2023 - 13.16

Fredde, neve e pioggia, la prossima settimana sarà la prima in cui l’inverno si farà veramente sentire su tutta Italia. Il primo ciclone porterà neve in pianura mentre il secondo, atteso per venerdì 8 dicembre, rovescerà pioggia e maltempo su diverse regioni.

Tra lunedì e martedì un ciclone attivo tra le Isole Britanniche e la Francia invierà una perturbazione sull’Italia che porterà gelo e neve nelle regioni settentrionali e sulle pianure. Nel corso del pomeriggio su Piemonte e Lombardia sono attese nevicate fino a quote pianeggianti e anche se gli accumuli non saranno importanti la neve potrebbe causare delle problematiche alla circolazione stradale.

Neve prevista fino alle prime ore di martedì con possibili accumuli di qualche centimetro a Torino, Bergamo, Alessandria, Asti, Cuneo, sul resto del Piemonte pianeggiante e inoltre anche sull’Emilia come a Piacenza, Parma, Reggio, meno probabile ma pur sempre possibile, magari mista a pioggia anche a Bologna.

In montagna le nevicate, fino in valle, risulteranno perlopiù modeste.

La perturbazione nel corso di martedì abbandonerà lentamente il Nord per concentrarsi sul Centro-Sud tirrenico con rovesci diffusi su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Sugli Appennini la neve scenderà sopra i 1200-1300 metri.