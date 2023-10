Orte, cadavere trovato nei pressi della stazione: forti ritardi per i treni locali

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2023 - 10.27

A Orte, provincia di Viterbo, è stato ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione, nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina. A trovare il corpo è stato un macchinista e gli inquirenti sono al lavoro per risalire all’identità e alle cause della morte.

Il ritrovamento e le successive indagini hanno causato ritardi sulla tratta per circa tre ore, coinvolgendo oltre cinquanta treni. Sugli schermi del convoglio, come documenta una foto, sarebbe apparsa una scritta per informare i passeggeri del ritrovamento.

«Gentili passeggeri, vi informiamo che a causa delle indagini di polizia in corso a causa del ritrovamento di un cadavere nella stazione di Orte» il tempo di percorrenza sarà prolungato. «Il personale ferroviario è a disposizione per assistere i passeggeri con ulteriori informazioni». Non sembra che la morte sia avvenuta recentemente.