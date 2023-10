Accoltellato in centro a Macerata, i passanti bloccano l'aggressore

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2023 - 16.31

A Macerata un uomo è stato aggredito a coltellate nel centro della cittadina, e l’aggressore è stato immediatamente bloccato da alcuni dei passanti che hanno assistito alla scena. La violenza è accaduta verso le 13 nella zona adiacente ai cancelli di Piazza Garibaldi.

L’autore dell’aggressione, in stato di agitazione e a petto nudo, dopo essere stato disarmato da due persone che si trovavano sul posto è stato portato in caserma dai carabinieri che cercano di ricostruire la vicenda.

La persona aggredita, secondo le prime informazioni, ha riportato soprattutto ferite alle mani, in quanto si è difeso dalle coltellate. L’uomo, sui 35 anni così come l’aggressore, è stato soccorso dai sanitari e portato in ospedale per l’assistenza e le cure del caso. Al momento non sono state ancora formalizzate misure di custodia nei confronti dell’aggressore.