Pedopornografia, 3 arresti e 24 indagati in tutta Italia: agenti sotto copertura smantellano una rete di pedofili

12 Ottobre 2023 - 10.00

Una maxi retata in tutta Italia contro la pedopornografia ha coinvolto oltre cento investigatori, che hanno eseguito trenta perquisizioni su delega della Procura di Torino. Tre le persone finora arrestate e 24 gli indagati. Riuscendo a mantenere online l’anonimato, i criminali scambiavano in rete materiale che riproduceva violenze sessuali, utilizzando un linguaggio in codice per non attirare troppo l’attenzione.

L’attività, condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Piemonte e Valle D’Aosta, con il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online del servizio Polizia postale, ha visto gli operatori impegnati per diversi mesi per consentire agli agenti sotto copertura di accreditarsi nelle comunità pedofile prima del contatto diretto, in modo da riuscire a identificare le persone che si celavano dietro la serie di pseudonimi utilizzati in rete.

Le operazioni hanno coinvolto 24 diversi uffici della Polizia Postale in tutta Italia: Piemonte, Lazio, Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna, Campania e Calabria.