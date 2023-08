Tragedia di Brandizzo, chi sono le 5 vittime: il più giovane aveva 22 anni, in 3 dal Sud Italia

globalist Modifica articolo

31 Agosto 2023 - 12.33

Preroll

Le 5 vittime della tragedia di Brandizzo sono state identificate. Il più giovane è Kevin Laganà, 22 anni, originario di Messina. Laganà si era trasferito in Piemonte e viveva a Vercelli. Dopo aver terminato la scuola aveva iniziato, appena maggiorenne, nel 2019, a lavorare per la Sigifer di Borgo Vercelli che si occupa di armamento ferroviario in tutta Italia. Molto legato alla famiglia, soprattutto al fratello Antonino e al padre Massimo. Insieme a lui sono morti

OutStream Desktop

Top right Mobile

Giuseppe Saverio Lombardo, 53 anni, di Marsala, Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua ma residente a Brandizzo e Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso.

Middle placement Mobile

I lavoratori erano tutti dipendenti della Sigifer Srl, che ha sede a Borgo Vercelli, e opera nel settore dell’armamento ferroviario dal 1993 ed è una delle imprese leader nel settore di costruzione e manutenzione impianti ferroviari.