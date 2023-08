Il caldo torna in Italia, oggi ultime ore di maltempo: ecco la situazione

globalist Modifica articolo

30 Agosto 2023 - 11.41

Il maltempo di questi giorni sta per lasciare l’Italia, lasciando spazio agli ultimi e caldi sprazzi d’estate. Dopo piogge e nubifragi, che hanno causato pesanti disagi soprattutto al Nord, è in arrivo un’alta pressione che garantirà un periodo più stabile, soleggiato e con temperature di nuovo in aumento. L’ultima coda di maltempo si concentrerà oggi sulle regioni centrali con Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo a rischio acquazzoni e locali grandinate.

Ultime piogge anche sul Friuli Venezia Giulia, in Romagna e lungo le coste venete, qualche temporale potrebbe verificarsi anche al Sud, specialmente in Campania e sulla Calabria tirrenica. Il tempo si è già stabilizzato al Nordovest e in Sardegna dove saranno presenti generose schiarite soleggiate.

opo il drastico calo dei valori massimi e da stasera anche di quelli minimi, le temperature torneranno gradualmente a crescere, tornando in media con il periodo. I 30°C saranno superati solo su Toscana, Lazio e al Sud nel corso del weekend.