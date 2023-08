Uccide un 23enne albanese con tre colpi di fiocina per una lite: arrestato un 27enne algerino

globalist Modifica articolo

28 Agosto 2023 - 09.48

Klajdi Bitri, 23enne albanese, è stato ucciso con un colpo di fiocina a Sirolo, nelle Marche. L’assassino è Melloul Fatah, 27enne algerino, arrestato in serata per il delitto scaturito da una lite per problemi di viabilità. Melloul Fatah non avrebbe risposto la scorsa notte alle domande dei carabinieri, che lo hanno interrogato nella caserma di Osimo.

Fatah è stato fermato dai militari tra le 20:20 e le 21 di ieri sera, nei pressi di un sottopasso a Falconara Marittima, a oltre 30 km dal luogo dell’omicidio, dopo una caccia all’uomo in tutta la provincia. Era a torso nudo e aveva con sé l’arma del delitto, un fucile da sub, dentro un sacchetto di plastica.

Il video dell’arresto è diventato virale: si vedono due carabinieri uno armato di taser, che bloccano il 27enne a terra, di fronte ad alcuni passanti. Sarebbe stata presente anche la sua compagna, che era con lui in auto quando è scoppiato il diverbio culminato nella morte di Bistri, un operaio residente ad Ancona. Melloul Fatah, anche lui operaio, sarebbe stato assistito da un avvocato d’ufficio.