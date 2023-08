Il caldo africano sta per dirci addio, in arrivo fresco e temporali: ecco quando finirà l'estate

globalist Modifica articolo

24 Agosto 2023 - 10.54

La situazione comincerà a cambiare già da sabato. Le temperature inizieranno a calare, e aria fresca dall’Atlantico comincerà ad addossarsi alle Alpi generando forti temporali che verso sera potrebbero raggiungere anche le zone pianeggianti di Piemonte e Lombardia.

Domenica 27 il ciclone Poppea toccherà la parte più settentrionale dello scudo dell`anticiclone Nerone. I temporali si faranno via via più frequenti al Nordovest e in serata potranno raggiungere anche il Triveneto.

Nel corso di lunedì 28 il ciclone Poppea farà irruzione sul bacino del Mediterraneo posizionandosi sul golfo di Genova e muovendosi lentamente verso il medio alto Adriatico. Temporali violenti con nubifragi, grandine di grosse dimensione e forti raffiche di vento potranno colpire gran parte delle regioni centro-settentrionali. Il vento spazzerà via il caldo africano, provocando un tracollo delle temperature che potrebbero perdere anche 15-20°C rispetto a questi giorni.