Caldo e afa, è arrivato Caronte: ecco le città più roventi d'Italia

globalist Modifica articolo

17 Luglio 2023 - 08.48

Preroll

Caldo e afa sull’Italia, l’anticiclone africano Caronte è arrivato nel nostro Paese con il suo carico di alte temperature. Caldo particolare a Roma, che ieri ha toccato i 37 gradi e potrebbe addirittura avvertire qualche grado in più nei prossimi giorni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Fino a mercoledì 19 il caldo aumenterà: di giorno e all’ombra si potranno toccare i 38-39°C sia sulla Valle Padana, come a Bologna, Ferrara, Rovigo, Mantova, Alessandria e Pavia, sia al Centro come a Firenze e in Umbria (la parte più meridionale). Sul Lazio invece si toccheranno punte di 42-43°C, specie a Roma.

Middle placement Mobile

Ma il caldo più intenso interesserà le Isole Maggiori e la Puglia. Attesi in Sardegna picchi fino a 47°C sulle zone interne meridionali, come a Decimomannu nel Cagliaritano, in Sicilia 45-46°C come a Siracusa, Agrigento e Catenanuova (Enna) e in Puglia 44-45°C a Foggia.

Dynamic 1

Oltre al caldo intenso si dovranno fare i conti anche con l’elevato tasso di umidità che farà peggiorare le condizioni di disagio fisico. Un disagio che potrebbe mettere a rischio la salute delle persone più fragili come anziani e bambini.

Ma se di giorno il clima sarà rovente di notte sarà l’afa a farla da padrona. Con Caronte sono attese notti tropicali, ovvero con temperature che non scenderanno mai sotto i 20-24°C. Attenzione nelle città più grandi ed urbanizzate, dove il fenomeno del rilascio del calore accumulato da strade ed edifici potrebbe portare ad avere fino ad oltre 30°C fin quasi mezzanotte.