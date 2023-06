Caldo e afa in tutta Italia: ecco le città più calde ma occhio alla pioggia nel weekend

globalist Modifica articolo

19 Giugno 2023 - 09.51

E’ arrivata l’estate e il caldo la sta facendo da padrone in tutta Italia. L’anticiclone “Scipione” sta imperversando sulla Penisola, portando temperature molto alte in gran parte del Paese. Picchi oltre i 35 gradi soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud.

Il primo grande caldo della stagione dovrebbe interrompersi temporaneamente il prossimo weekend, con qualche pioggia e temporali che bagneranno alcune zone dell’Italia. Nella giornata di oggi qualche rovescio nel pomeriggio sulle Alpi, in serata ancora fenomeni sulle Alpi con locali sconfinamenti sulle pianure di Nord-Ovest, più asciutto altrove.

Quella odierna sarà una giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alti in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne. Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni ovunque, qualche addensamento in più in transito sulla Sardegna. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in ulteriore rialzo su tutta la Penisola.

La giornata di domani sarà piuttosto simile, con nuvolosità medio-alta in al nord e isolate precipitazioni sui rilievi alpini. Tempo stabile al centro sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o velati. Non sono previsti cambiamenti del tempo tra serata e nottata. Al meridione cieli soleggiati al mattino, qualche innocuo addensamento sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime in rialzo.