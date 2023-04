Migranti, mille sbarchi dall'Africa nella notte: è scontro tra governo e regioni

globalist Modifica articolo

17 Aprile 2023 - 09.23

Migranti, circa mille sbarchi nella notte, circa mille persone provenienti dalle coste africane. Questa mattina sono attesi 200 migranti soccorsi a circa 170 miglia a sud delle coste della Sicilia Sud orientale. Nel frattempo Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, è stato nominato commissario delegato allo stato di emergenza per i migranti ma quattro regioni a guida Pd non hanno firmato l’intesa.

Un atteggiamento fortemente stigmatizzato dalla Lega che, attraverso i capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, accusa i governatori di Toscana, Campania, Emilia Romagna e Puglia di aver compiuto un gesto “gravissimo” e di fare “ideologia sulla pelle degli immigrati e dei loro stessi cittadini”. Contro le 4 Regioni punta il dito anche Forza Italia con Maurizio Gasparri: “mettono in difficoltà sia le persone che sbarcano e che hanno bisogno dell’aiuto della Protezione Civile e di altre strutture nazionali, sia le amministrazioni comunali dei loro territori”.

Sul fronte “operativo”, nel pomeriggio di domenica Alarm Phone ha ricevuto la segnalazione di una barca di legno in pericolo. “Abbiamo allertato le autorità italiane e maltesi e non chiediamo ritardi nel salvataggio del gruppo!”, ha scritto l’Organizzazione non governativa. Le persone salvate provengono da Paesi segnati da gravi emergenze umanitarie tra cui Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Nigeria, Palestina, Sudan, Somalia. Alla Life Support è stato assegnato il porto di Marina di Carrara che dista circa tre giorni di navigazione dal luogo in cui è avvenuto il salvataggio.

“Il porto assegnato è a circa 50 ore in più rispetto a un porto siciliano. A bordo ci sono persone che hanno subito sofferenze inaudite, violenze, torture, estorsioni. Tenerle altre ore in mare è veramente una cattiveria ingiustificata”, ha fatto notare il capomissione, Emanuele Nannini.